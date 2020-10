Bibliotekaren anbefaler: Gys, gru og hygge!

Gysergenren har i de senere år nærmest gennemgået en renæssance. Der er sket meget, og mange forfattere er begyndt både at flirte med genren og at kaste sig helhjertet ud/ind i den. Nyere forskning viser også, at det er sundt for os at blive skræmt; vi får her en mulighed for at reagere på det ukendte, vi frygter. Dybest set kan vi mennesker bare ikke modstå gysende uhygge, og denne måned er perfekt til at krybe sammen på sofaen i rigtigt dårligt selskab.