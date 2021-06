Bibliotekaren anbefaler: Gamle helte med nyt indhold

Litteraturen har mange eksempler på serier, der i årevis har fastholdt sine læsere. Med tiden lærer du hovedpersonerne bedre og bedre og kende, og der er samtidig en tryghed i et velkendt univers med velkendte figurer. Man vil bare gerne have mere af samme skuffe. Der er dog altid en fare for, at serien løber tør for spændende ideer og ender på automatpilot. Det blev tilfældet med begge serier, som jeg kigger nærmere på her.