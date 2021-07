Se billedserie (Baggrundsfoto og collage: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Bibliotekaren anbefaler: Fra Spandau Ballet til Janis Joplin

Roskilde - 08. juli 2021 kl. 08:19 Af Maja Amalie Heugert Mørck, bibliotekar ved Roskilde Bibliotekerne

Jeg har samlet tre bud på sommerlæsning til dig, der gerne vil læse om musik, og der er lidt for enhver smag.

"Sweet Dreams: The story of the New Romantics" af Dylan Jones Her får du en fascinerende historie om, hvordan den nye romantiske bevægelse blev født i de britiske klubber i slutningen af 70'erne og blomstrede i radio og tv i begyndelsen af 80'erne.

I denne fantastiske samling af interviews skildres en ungdom defineret af kaos og kreativitet. Hovedpersonerne i bogen tæller bl.a. Duran Duran, Sex pistols og Boy George.

Med forfatterens insiderperspektiv kan du blive klogere på, hvordan en helt særlig ungdomskultur genoplivede den britiske musikscene.

Find bogen via https://www.roskildebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A48955703

"The History of Jazz" af Ted Gioia Er du mere til jazz, er "The History of Jazz" en god introduktion, som portrætterer de mest legendariske jazzmusikere. Gioia sporer jazzens historie tilbage fra før borgerkrigen i New Orleans og frem til i dag.

Kapitlerne beskriver hver af genrenes store stilistiske skift, såvel som berømtheder i hver æra fra Louis Armstrong til Esperanza Spalding. De korte biografier introducerer læseren til musikernes vigtige arbejde.

Find bogen via https://www.roskildebib.dk/ting/object/870970-basis%3A38992295

"Janis. Her life and music" af Holly George-Warren Vi kender historien om Janis Joplins forpinte sjæl, som har sat sit præg på rockmusikkens historie med sin ekstraordinære stemme.

I "Her Life and Music" beskrives et tilfredsstillende portræt af en kvinde, som ikke kun handler om lidelse, men om en indsigtsfuld, lidenskabelig musiker, der blev født med et talent og som skubbede grænserne for samtidens normer, før det var socialt acceptabelt.

Baseret på hidtil uset adgang til Janis Joplins familie, venner, bandkammerater og arkiver giver Holly George-Warren et portræt af en bemærkelsesværdig kunstner. Læn dig tilbage og lad historien strømme ind i øregangen.

Hver uge bringer en bibliotekar fra Roskilde Bibliotekerne anbefalinger her på hjemmesiden og i Roskilde Avis.