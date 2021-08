Bibliotekaren anbefaler: Foruroligende ferielæsning

En dag annoncerer han pludselig, at Peggys mor død, og at hele verden er gået under. Ifølge ham er han og Peggy de eneste overlevende. Peggy bliver dybt ulykkelig, men hun har et stærkt overlevelsesinstinkt og gør alt for hjælpe sin far med at skabe et liv for dem i skoven. Det kræver hårdt arbejde og mange afsavn - særligt vintrene er hårde.