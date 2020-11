Bibliotekaren anbefaler: Forunderlige fantasyfigurer

Tegneserien har altid givet mulighed for at skabe fantastiske historier med forunderlige figurer. Fantasy-genren giver den generelt fuld gas på området, og især 'Jagten på tidsfuglen' er et glimrende eksempel.

Stemningsskabende

Tegner Loisel har en imponerende visuel fantasi. Alle karakterer er let genkendelige, og til at tro på. Miljøer, skurke og uhyrer er både skræmmende og overraskende, og de lækkert layoutede sider står i kø. Det er stemningsskabende ud over det sædvanlige, og er kort sagt blændende tegnet. Forfatter Le Tendre er en ferm fortæller, med en fin sans for spændingsopbygning og klimakser, og historien er både spændende, sjov, overraskende og fastholdende.