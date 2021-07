Se billedserie (Baggrundsfoto og collage: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Bibliotekaren anbefaler: Ferietid er krimitid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotekaren anbefaler: Ferietid er krimitid

Roskilde - 22. juli 2021 kl. 06:24 Af Susan Jessen Spiele, bibliotekar ved Roskilde Bibliotekerne Kontakt redaktionen

Så er højsæsonen for mord i gang. Altså den slags mord man finder i en krimi; danskerne slår langt flere (fiktive) mennesker ihjel i sommerferien end i resten af året! Man kan nu godt forstå det, der noget rart og afslappende ved at blive suget ind i et spændende mordmysterium. Så rigtig god fornøjelse med de to titler. Da jeg læste dem, kom jeg alt for sent i seng!

Tana French: The Searcher Den tidligere betjent Cal Hooper fra Chicago har købt en nedslidt hytte på landet i det vestlige Irland. Efter 25 år er han færdig med politiet, fraskilt og med et anstrengt forhold til sin voksne datter. Mens han sætter huset i stand, møder han gradvist de lokale, i særdeleshed en forhutlet teenager, Trey, der viser sig at have en forsvundet bror. Cal begynder modstræbende at gå ind i sagen og opdager hurtigt, at landlig idyl kan dække over noget ganske andet.

Jeg er fan af French og var ikke skuffet. Især beskrivelsen af landskabet er tindrende smuk. Det var en bog, jeg havde lyst til at flytte ind i - trods den grumme side.

Lån bogen via https://www.roskildebib.dk/ting/object/870970-basis%3A48769055

Belinda Bauer: Exit Den 75-årige enkemand Felix Pink har haft et kedeligt og forudsigeligt liv med hans elskede kone. Det ændrer sig, da han bliver en Exiteer, en person, der hjælper andre med at begå selvmord. Men da Felix og hans nye makker ved en fejl kommer til at hjælpe en forkert person af dage, så er Felix pludselig rodet ind i en mordsag. Den ændrer hans liv radikalt og tvinger ham til at handle og involvere sig med andre mennesker.

Det er usædvanligt og ganske dejligt at have en ældre hovedperson i en krimi. Det er også en sjov og tankevækkende roman. Typisk Bauer, der har et fint blik for mennesker.

Lån bogen via https://www.roskildebib.dk/search/ting/Belinda%20Bauer%3A%20Exit

Hver uge bringer en bibliotekar fra Roskilde Bibliotekerne anbefalinger her på hjemmesiden og i Roskilde Avis.