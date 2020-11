Se billedserie (Baggrundsfoto og collage: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Bibliotekaren anbefaler: Få fingrene i lokalhistorien

Roskilde - 11. november 2020 kl. 06:46 Af Lise Vissing, arkivar i Roskilde Arkiverne Kontakt redaktionen

Som arkivar kan jeg føle mig som en detektiv, når jeg slår op i de gamle skatteligninger, på jagt efter en ganske særlig person, eller som en vigtig kurator, når jeg med hvide bomuldshandsker løfter et gammelt glasnegativ fra 1800-tallet op.

Roskilde Lokalhistoriske Arkivs nærmagasin ligger under Roskilde Bibliotek. Her findes byens gamle kort-samling, de grå rullereoler med indbundne protokoller og de brune arkivæsker. Det er her, den gemmer sig - Roskildes historie. Det kan være svært at vælge en enkelt lille historie, der beskriver den følelse, det kan være at stå med det ægte materiale i hånden.

Jeg kunne jo skrive historien om børn, der gik og samlede mågeæg langs fjorden. Det har åbenbart været en forårstradition i hele landet og altså også på disse kanter. Vi har mange fine billeder af børnene, der går med en kurv til æggene og også plakater, hvor prisen på æggene kan ses. Det er sjovt at forestille sig at spise et mågeæg, måske det smager lidt af fisk?

Jeg kunne også skrive om kommunesammenlægningen i 1970. Det er 50 år siden, at bl.a. Himmelev kom med i Roskilde kommune, sådan et jubilæum er en god anledning til at fortælle historien. Jeg kunne også skrive om de flotte fotografier, jeg netop har opdaget, af danske soldater, der forberedte sig på en mulig krig på dansk jord i 1917. Der er historier nok til mange bøger - og flere kommer til, som tiden går.

Hvis du ligesom mig elsker historie, vil jeg anbefale, at du slår et smut forbi Roskilde Lokalhistoriske Arkiv, hvor du selv kan få lov at sidde med de gamle fotografier og originale protokoller. Du kan også klikke dig ind på arkivets online billeddatabase FOTOTEKET, hvor du kan dykke ned i Roskilde Lokalhistoriske Arkivs digitaliserede billedsamling.

Fakta

Åbningstider: Tirsdag og torsdag kl. 10-15

Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde

Mail: lokal@roskilde.dk

Telefon: 46 31 50 93