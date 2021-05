Bibliotekaren anbefaler: Exofiktion om virkelige liv

Se billedserie Baggrundsfoto og collage: Jan Partoft

27. maj 2021
Af Ann Luther Torp, bibliotekar ved Roskilde Bibliotekerne

Romaner med hovedpersoner, der har levet i virkeligheden, er øjeblikkets store bølge på skønlitteraturens hav. Exofiktion - som den slags romaner kaldes - adskiller sig fra andre biografiske romaner ved at fremhæve mennesker, der hidtil har været oversete. Jesper Wung-Sungs roman Kvinde set fra ryggen om maleren Vilhelm Hammershøjs kone Ida er et eksempel. Her finder du to andre titler, der også handler om virkelige liv.

Smilevski, Goce: Freuds søster

Sigmund Freud var østrigsk læge og ophavsmand til psykoanalysen - og så havde han seks søstre. En af dem var Adolfine Freud, der blev født i 1862 og døde i en kz-lejr i 1942. Hun blev aldrig gift og passede forældrene, da de blev gamle. Meget mere ved vi ikke om hende.

Den makedonske forfatter Goce Smilevski har med udgangspunkt i de få oplysninger, der findes om hende, digtet en fin fortælling om hendes liv. Adolfines barndom er præget af et vanskeligt forhold til moderen, som ikke forstår hendes introverte og blide natur. Som voksen bliver hun indlagt på et psykiatrisk hospital - men finder også glæde i et nært venskab med maleren Gustav Klimts søster, Klara Klimt, der var meget aktiv i kvindesagsbevægelsen. Goce Smilevski modtog i 2010 EU's litterære pris for romanen.

Steensen-Leth, Bodil: Lili

Lili Boulanger var en fransk komponist, som blev født i 1893. Allerede som barn stod det klart, at hun var et musikalt geni, og som den første kvinde vandt hun Pariserkonservatoriets eftertragtede "Prix de Rome" i 1913 for kantaten Faust et Hélène. Hun komponerede bemærkelsesværdige musikstykker og opnåede anerkendelse i sin samtid. I sit privatliv havde hun et besværligt og jalousifyldt - men kunstnerisk givtigt samarbejde med sin storesøster Nadia, der også var komponist og desuden musikpædagog.

Lili Boulanger led af forskellige kroniske sygdomme og døde som kun 24-årig i 1918. Bodil Steensen-Leths roman skildrer den unge komponists korte liv, hvor 1. verdenskrig danner bagtæppe for fortællingen. Centralt i romanen står også storesøsteren Nadia, der på én og samme tid er jaloux på sin søsters evner og samtidig frygter at miste hende.

Hver uge bringer en bibliotekar fra Roskilde Bibliotekerne en anbefaling her på hjemmesiden og i Roskilde Avis.