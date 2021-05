Send til din ven. X Artiklen: Bibliotekaren anbefaler: En personlig og en sjov - to vidt forskellige tegneserier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotekaren anbefaler: En personlig og en sjov - to vidt forskellige tegneserier

Roskilde - 20. maj 2021 kl. 06:38 Af Morten Langkilde, bibliotekar på Roskilde Bibliotekerne Kontakt redaktionen

Tegneseriens spændvidde understreges af denne uges to anbefalinger. Tegneserien byder nemlig - præcis som med bøger - på både den lette underholdning, og på noget, der stikker langt dybere. 'En frivillig død' er en stærkt personlig graphic novel, mens 'Odilon Verjus' er en klassisk humoristisk eventyr-/spændingsserie.

Steffen Kverneland: En frivillig død

Norske Steffen Kverneland har skabt en hjerteskæ rende tegneserie om sin fars selvmord.

Da tegneren var 18 år gammel, valgte faderen at tage sit eget liv. I en blanding af tegninger og gamle familiefotos beskriver Kverneland sin fars skrøbelige sind - men også en række positive sider ved faderen. Det lander et sted mellem biografi, fortælling, og analyse. Resultatet er lige dele kærlighedserklæring til faderen - og et opgør med hans negative sider.

Kverneland bringer behændigt sit eget forhold til sin adopterede søn ind i historien. Det er barsk læsning, om den sorg, skyld og skam, der fulgte i kølvandet på selvmordet. Men også et terapeutisk projekt fra en efterladt, der glimrende formidler, hvad selvmordet har haft af betydning og konsekvenser.

Find tegneserien via https://www.roskildebib.dk/ting/object/870970-basis%3A38800159

Yann/Verron: Odilon Verjus 1 - Hos papuanerne 'Odilon Verjus' er en fransk humorserie om missionæren Fader Odilons oplevelser i mellemkrigstidens Papua Ny Guinea. I seriens første bind får Odilon selskab af den unge Laurent - en tidligere kamppilot, der efter at have oplevet krigens rædsler, har viet sit liv til kirken. Odilon er et pragmatisk og positivt menneske, mens Laurent er nervøs og generelt usikker over de nye omgivelser i junglen.

Odilon og Laurent udsættes for en lang række farer og udfordringer. Kæmpekrokodiller, fjendtlig lokalbefolkning og sågar et par ægte gangstere, skal de forsøge at overkomme. Det er overvejende humoristisk med en væld af sproglige referencer til den katolske kirke, men indeholder også en spændende og nervepirrende situationer.

Find tegneserien via https://www.roskildebib.dk/ting/object/870970-basis%3A38718274

Se flere tegneserieanbefalinger på bibliotekets hjemmeside: www.roskildebib.dk

Hver uge bringer en bibliotekar fra Roskilde Bibliotekerne anbefalinger her på hjemmesiden og i Roskilde Avis.

