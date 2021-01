Bibliotekaren anbefaler: En anden tid og et andet sted

Nogle gange kan man være knap så tilfreds med den tid, man lever i, og have en stærk trang til også at være et andet sted. Når det så er midt i en pandemi, og man er afskåret fra at rejse, så er det fantastisk med bøger, der tager en steder hen, man ellers er afskåret fra - både geografisk og tidsmæssigt! Personligt elsker jeg at forsvinde ind i en anden tidsalder, der ofte sætter ting i relief og gør mig klogere. At det tit også foregår et andet sted på kloden er et ekstra plus. Og så finder jeg en fornyet taknemmelighed for moderne sanitet og vacciner...