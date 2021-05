Bibliotekaren anbefaler: Dig og dine data

Har du også lidt svært ved at holde rede på kunstig intelligens, algoritmer og robotter? Hvad er hvad? Hvad er det overhovedet? Hvordan kan de påvirke vores hverdag, og hvad skal vi være opmærksomme på, når de begynder at påvirke vores hverdag? Peter Svarres bog kommer pædagogisk og grundigt hele vejen rundt og rammesætter diskussionen med en etisk vinkel. Det er et rigtig godt sted at starte, hvis du ikke er helt sikker på hvad begreberne dækker over, og hvordan de relaterer til hinanden og til din hverdag.

Den Store Techrevolution - Christina Boutrup

Denne her bog handler om Kina - og den handler om data. Og så handler den om præcis, hvor langt man kan nå, når man udvikler især SoMe-platforme og services i et land, hvor dine data ikke er dine, men en ressource staten og private virksomheder kan bruge frit. Læs om hvordan det påvirker udviklingen, og hvad konsekvenserne er af at leve i et land, hvor data bliver brugt frit til at udvikle produkter, kigge borgerne over skulderen og begrænse eller øge deres frihed afhængig af, hvad de gør. Kina er et rigtig godt eksempel på hvordan teknologien kan udvikles og bruges, og hvilke betydning - positivt og negativt - den frie datastrøm kan have. Bogen er tankevækkende, skræmmende og afsindig velskrevet.