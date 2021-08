Send til din ven. X Artiklen: Bibliotekaren anbefaler: Den skarpe pen og den gode historie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotekaren anbefaler: Den skarpe pen og den gode historie

Roskilde - 05. august 2021 kl. 07:56 Af Jan M. Johansen, bibliotekar, Roskilde Bibliotekerne Kontakt redaktionen

I god faglitteratur er der intet til hinder for, at vidensformidling har litterære kvaliteter eller bare er brandgodt skrevet.

Fælles for de tre bøger nedenfor er forfattere med virkeligt skarpe penne, en stor viden om det område, de skriver om, og, ikke at forglemme en fabelagtig evne til at fortælle en god historie.

Civilisation - Vesten og resten af Niall Ferguson Skotske Niall Ferguson har trådt sine sko på stort set samtlige af verdens store universiteter, skrevet et hav af bøger og klummer, og været vært på flere tv-programmer.

Han har med andre ord formidling i blodet, og det mærker man tydeligt med Civilisation, hvor Ferguson kigger på, hvordan Vesten gennem 6 "killer-apps" endte med en dominerende styrkeposition. Det er en andeledes og interessant måde at anskue den historiske udvikling på.

Jerusalem - en biografi af Simon Sebag Montefiore Jerusalem er en mastodont af en bog, der drager læseren ind i en spændende og velskrevet fortællingen om verdens måske vigtigste og mest interessante by.

Fortællingen om Jerusalem er nærmest skrevet som en biografi, hvor byens tusindårige historie foldes ud med skønlitterære elementer, så hvad end man er til faglitterære historiske bøger eller ditto skønlitterære, så er Jerusalem værd at kaste sig over.

Den kriblende have - sådan dyrker du din have og redder kloden af Dave Goulson Goulson er som de to andre på listen en forfatter med ordet i sin magt, og har tillige en passion for naturen og den vilde verden omkring os, der i den grad er smittende. Så smittende, at jeg var tæt på at anskaffe mig en have efter endt læsning.

For det er nemlig det, bogen handler om: Haven og alle de mange dyr, der bor der. Og, ikke at forglemme, hvorfor den og de er så vigtige. Både for os og for verden.