Bibliotekaren anbefaler: Dansk lystfiskeri i ord

Kysten ulmer i morgenstunden. Det har været en rolig og klar solopgang, men nu spændes havet op og skyer trækker til over horisonten. En bil ankommer til en nærliggende parkeringsplads, standser - og døre åbnes sagte. Der trækkes på stænger, waders og kasser med farvestrålende små objekter. Fodspor trækkes gennem sandet, og vinden væver utydelige mønstre på den grå himmel over.

Det kunne være en beskrivelse ud af mange fisketure! Roskilde Bibliotekerne har en fed samling af bøger om lystfiskeri. Fra klassikere til nye udgivelser, der udforsker det populære område, der trækker flere og flere nye lystfiskere til. Her giver vi et lille uddrag af, hvad man kan finde i vores samling om lystfiskeri.

En klassiker, der efterhånden har en del år på bagen, men stadig er relevant i forhold til det eftertragtede havørredfiskeri. Bogen giver en grundig introduktion til havørredens biologi og livscyklus samt glæden ved at fiske havørreder i både salt- og ferskvand.

Find bogen her. https://www.roskildebib.dk/ting/object/870970-basis%3A20187263

En bog om at binde fluer til alt slags fiskeri. Kan både bruges af store og små, da der er gode fotoguides og step-by-step vejledninger til fluebinding.

Find bogen her. https://www.roskildebib.dk/ting/object/870970-basis%3A25878019

Her er en udførlig introduktion til lystfiskeri rundt om i landet. Der er fine guides til både grej og fisk, samt personlige skildringer af Ulnits fiskeoplevelser.

Find bogen her. https://www.roskildebib.dk/ting/object/870970-basis%3A25775678

Berndt Sundsten og Jan Jäger - En go' bog om at fiske

En fin bog om at fiske for de mindre. Her kan du læse om, hvor de danske fisk lever, hvordan man fanger dem, og hvor man egentlig må fiske.