Bibliotekaren anbefaler: Antihelte i tegneserieformat

Jeg kan godt lide fortsatte serier, for de giver mulighed for at lære hovedpersonerne bedre at kende. Deres karakteristika tilføjes nye sider, efterhånden som historierne udvikler sig. Her er to serier med hovedpersoner, der er klassiske antihelte, men som man som læser holder mere og mere af undervejs.