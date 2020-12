Bibliotekaren anbefaler: Årets pladeudgivelser

Se billedserie (Baggrundsfoto og collage: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Roskilde - 16. december 2020 kl. 13:09 Af Sofie Jekel og Anya Mathilde Poulsenmusikbibliotekarer ved Roskilde Bibliotekerne Kontakt redaktionen

2020 - året der føles som evigheden, har heldigvis løbende været præget af spændende musikudgivelser, og her giver musikbibliotekarerne deres bud på årets bedste.

Årets danske album: The Love Coffin - The Second Skin

The Love Coffin har gennem de senere år etableret sig som et af de mest hårdslående og potente bands på den danske rockscene. Debutalbummet Cloudlands fra 2018 blæste mig omkuld med Jonatan K. Magnussens forførende og dog bemærkelsesværdige frådende stemme - komplimenteret af bandets 80'er inspirerede lydunivers.

To'eren The Second Skin er mindre rå end debuten, men dog mere nuanceret og varieret i dens helhed. Selvom musikken kan være svær at placere - fra den hypnotiserende åbner "Stripped Down" over den melodiske "A Shrinking Thing" til den hårdslående "Fall", trækkes der alligevel tråde til The Gun Club, The Cure og tidlig Depeche Mode.

Albummet er af den slags, der er bedst at lytte til alene med dens indadvendte vildskab, men hvor deres liveoptrædener i dén grad kan anbefales som direkte forlængelse af intensiteten.

Årets udenlandske album: Fiona Apple - 'Fetch The Bolt Cutters'

Fiona Apple udgiver sjældent albums, men når hun gør, er de ekstraordinære. I år, midt under forårets coronanedlukning, kom et nyt album fra den tilbagetrukne amerikaner - oven i købet et gigantisk mesterværk.

Det står måske ikke klart ved første lyt, for Fetch the Bolt Cutters går sine helt egne veje - ligesom Fiona Apple selv, der i musikbranchen har ry for at være en lidt besværlig outsider. Men giv den tid og vær åben - så belønner albummet én med de mest komplekse og geniale musiklandskaber.

Teksterne er et strømførende kapitel for sig. "Under the Table" insisterer på retten til sin egen stemme ("Kick me under the table all you want, I won't shut up"). "For her" er en uhyggelig #MeToo-beretning. Fetch the Bolt Cutters er rå, smertende, funky, kompromisløs, kampberedt, humoristisk og opløftende. Et mere end helstøbt album, der i usædvanlig grad spejler tiden og ikke lyder som noget som helst andet.

Af nævneværdige titler fra 2020-udgivelser må vi desuden fremhæve Uffe Lorenzen - Magisk Realisme og Klara Kristin - Lullaby & Drum Machine.

Hver uge bringer en bibliotekar fra Roskilde Bibliotekerne anbefalinger her i avisen.