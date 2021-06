Bibiotekaren anbefaler: Fotoskatte i FOTOTEKET

Efter at have færdiggjort en uddannelse og arbejdet som privatlærer i nogle år, bosatte Kristian Hude sig i 1899 i sin barndomsby Roskilde. Fra sit hjem i Roskilde rejste han ud til alle afkroge af landet og dyrkede sin store passion for kunstfotografering. Interessen for hans arbejde var stort og blandt andet Nationalmuseet og Kunstindustrimuseet hyrede Roskilde-fotografen til at dokumentere livet og arkitekturen i Danmark. Det er blevet til en helt fantastisk samling af fotografier og glasnegativer, som vi er så heldige at besidde en stor del af i vores arkiv, da Roskilde naturligvis ofte var genstand for kunstfotografens vidunderlige værker.