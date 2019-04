Foto: Lars Kimer

Betonfabrik får ikke lempet miljøkravet

Roskilde - 04. april 2019 kl. 17:19

Der bliver ikke ændret et komma i den miljøgodkendelse, som DK Beton fra Vindinge ved Roskilde har i dag. Det ligger fast efter, at virksomheden ellers havde søgt om at få lempet støjvilkåret i sin miljøgodkendelse. Ønsket om at få lempet støjvilkåret kommer, fordi det har vist sig, at DK Beton ikke har været i stand til at overholde den fastsatte støjgrænse for natperioden i tidsrummet klokken seks-syv om morgenen.

DK Beton ønskede at få udvidet dagperioden til at begynde klokken seks i stedet for klokken syv som i dag. Det ønsker virksomheden, fordi byggepladserne forventer at få leveret beton på byggepladserne klokken syv, lyder DK Betons forklaring.

Virksomheden frygter, at det vil få konkurrencemæssig betydning, såfremt at ønsket om at få lov at støje på dagniveau allerede klokken seks ikke imødekommes.

Skulle kommunen have givet lov til det ansøgte, ville DK Beton have fået mulighed for at støje 15dB mere - fra 40 til 55dB i forhold til boliger i Vindinge by.

Forvaltningen anbefalede politikerne i klima- og miljøudvalget, at de afslog virksomhedens ønske med den begrundelse, at menneskets øre opfatter lyden som dobbelt så høj, når lydniveauet forhøjes med 10 dB.

Havde kommunen givet tilladelsen, ville det have været en afvigelse fra Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

- Vi siger nej til en lempelse fordi DK Beton har naboer boende forholdsvis tæt på deres virksomhed. De naboer har også krav på en rimelig hverdag. Vi skal finde en balance mellem de to interesser og man kan sige, at lige nu følger vi Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, siger formand for udvalget, Karim Arfaoui (S).

DK Beton fik sidst ændret sin miljøgodkendelse i maj 2017. Dengang blev miljøgodkendelsen ændret fra - i dagtimerne - at være strammere end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser til at følge dem.