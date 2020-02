Østre Landsret er kommet frem, at en betjent fra Midt- og Vestsjællands Politi ikke skal af med kørekortet, selv om han kørte udrykning uden grund i Roskilde. Foto: Thomas Olsen

Betjent redder kørekortet efter vild kørsel gennem byen

Der var ingen lovlig grund til, at en politibil skulle drøne igennem Roskilde for fuld udrykning. Det har Østre Landsret nu slået fast, og landsretten er på det punkt enig med Retten i Roskilde, som tidligere har idømt den betjent, der foretog den uberettigede udrykningskørsel, en bøde på 31.500 kroner og frakendt ham retten til at føre bil.