Betinget dom prellede af

På en 39-årig mand fra Roskilde lader en betinget dom imidlertid ikke til at have den effekt. Så langtfra. I marts i år blev han idømt 30 dages betinget fængsel for at have taget kvælertag på en kvinde og skubbet hende hårdt ned i en sofa. Men allerede i begyndelsen af juli var han i retten igen efter at være blevet anholdt for vold mod en 41-årig mand. De to stødte på hinanden i Dommervænget, hvor den 39-årige havde været ude at besøge sin mor, og på vej hjem så han den 41-årige, som er en gammel bekendt, sidde på en bænk. Den 39-årige havde hørt nogle rygter om den 41-årige, som han gik hen til og slog ham i hovedet. Da den 41-årige forsøgte at rejse sig, faldt han, hvorefter den 39-årige blev ved med at lade slagene hagle ned over ham. Det førte til, at den 39-årige blev anholdt, fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.