Se billedserie Der kan være kamp om p-pladserne i Roskildes bymidte, men det skal en ny parkeringsordning lave om på. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Betalingsparkering light kommer til Roskilde til nytår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Betalingsparkering light kommer til Roskilde til nytår

Roskilde - 30. april 2020 kl. 12:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hidtil har du som kunde i Roskilde by skullet være hurtig til at handle - eller kreativ med din p-skive - for at kunne blive på en af byens centrale parkeringspladser i mere end to timer. Så lang tid måtte man nemlig parkere gratis. Herefter kunne man frygte en af de virkelig irriterende p-bøder som tak for, at man havde brugt byen for længe.

Læs også: Betalingsparkering skræmmer os ikke

Det er slut nu, hvis ellers plan- og teknikudvalget siger ja til et forslag, som ligger på deres bord til behandling i næste uge. Her bliver der nemlig indført betalingsparkering light efter samme model som på Ro's Torv. Det betyder, at det - som i dag - er gratis at parkere de første to timer på de centrale p-pladser i bymidten. Det nye består i, at man derefter kan tilkøbe flere timer.

- Vi har fået lavet en analyse, der viser, at vi har p-pladser nok i bymidten, hvis vi bruger dem rigtigt. Vi har 2250 gratis offentlige p-pladser i bymidten, og ved at indføre registreringer for de cirka 1000, der er placeret helt tæt på gågaden, får vi en fleksibel parkering, som understøtter det liv i bymidten, vi gerne vil have endnu mere af, siger borgmester Tomas Breddam (S) i en pressemeddelelse fra Roskilde Kommune.

Og hvem er det så, borgmesteren forsøger ikke at straffe med en p-bøde, hvis ordningen bliver indført? Torben Stevold, formand for Roskilde Handel er ikke i tvivl.

- Vi vil gerne tilgodese dem, der fx vil forlænge deres ophold, efter de har handlet, med en tur på café eller restaurant. For dem skal det være nemt at holde længere til en rimelig pris fremfor at skulle hen og flytte bilen, siger Torben Stevold i samme pressemeddelelse.

De fleste af kunderne i Roskilde bruger byen i mindre end to timer. Forhåbningen for dem er, at der bliver flere p-pladser ledige til dem. Det skal ske, fordi de bilister, som indtil nu har flyttet bilen lidt rundt over dagen for at holde der en hel dag, nu vil opleve, at det bliver en dyr omgang. Man vil ganske vist kunne stille bilen i fx otte timer, mens man er på arbejde, men så skal man betale 144 kroner for det, hvis ikke man som ansat i bymidten har husket at købe ekstra p-tid til en anden pris end den offentlige.

Hos Roskilde Handel synes formanden dog, at der er taget højde for den ulempe.

- Det var vigtigt for bestyrelsen, at vore medlemmer stadig har mulighed for langtidsparkering på Sortebrødre Plads i dele af p-huset og på områder uden for den centrale zone, siger Torben Stevold.

Og det er da også korrekt, at har man brug for gratis langtidsparkering, så bliver en del af p-huset på Sortebrødre Plads reserveret til det.

Hvordan kommer du som bilist så til at opleve ordningen? Der bliver i den centrale del af bymidten opstillet automater, hvor man taster nummerpladen ind - eller bruger en app - ved parkeringens start. Det gør det muligt at købe ekstra tid udover de to gratis timer.

Forslaget bygger på en undersøgelse, som kommunen har fået lavet af rådgivningsfirmaet ViaTrafik. Undersøgelsen viser, at på hverdage er næsten 90 procent af de centrale p-pladser optaget, på lørdage cirka 80 procent.

Undersøgelsen viser også, at cirka 60 procent af bilisterne holder parkeret i under en time, og at cirka 25 procent af de offentlige pladser inden for zonen er optaget af biler, der er parkeret i lang tid.

- I bund og grund betyder det, at der er pres på vores parkering i bymidten, men også at vi har plads nok, hvis vi bruger den godt, forklarer Daniel Prehn (S).

Plan- og teknikudvalget skal behandle sagen i den kommende uge. Hvis det vedtages, indstilles det til byrådet, at det nye p-system indføres i bymidten i begyndelsen af 2021, og at der afholdes borgermøde om forslaget inden sommerferien 2020. Ordningen skal træde i kraft i begyndelsen af 2021.

relaterede artikler

Kunderne afgør betalingsparkering 20. februar 2019 kl. 12:18

Parkering splitter handelen 12. april 2013 kl. 12:53