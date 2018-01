Fors har synliggjort, at deres kunder betaler seks kroner for at få lov at betale deres regninger via eboks. Foto: Mik Foto: Mik

Betal for at betale: Forsyningsselskab forsvarer eboks-gebyr

Roskilde - 27. januar 2018 kl. 06:34 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Hos Fors A/S er ambitionen, at vores kunder ville vælge os, hvis de kunne vælge frit.«

Sådan skriver Fors, som er forsyningsselskabet for Lejre, Holbæk og Roskilde kommuner, om sig selv på sin hjemmeside.

Samtidig har Fors valgt at lade kunderne vide, at de betaler et gebyr på seks kroner, hver gang kunderne får en regning i deres eboks.

Hvordan det harmonerer med det ovenstående citat og med, at Fors - ligeledes på deres hjemmeside - skriver, at »Vi har monopol på vores ydelser, og det forpligter os til at være effektive og gøre det nemt at være kunde. Det gør vi ved at arbejde smartere, lytte til kunderne og levere bæredygtige forsyningsløsninger, der tager højde for fremtiden,« har DAGBLADET Roskilde spurgt selskabets kundedirektør Thomas Hopp om.

- Det er ikke en merpris, vi her henter. Vi har bare valgt at være mere transparente og oplyse vores kunder, om hvad de rent faktisk betaler for på deres regning. Vi ser det som en udspecificering, siger Thomas Hopp.

Christian Lyng fra Gundsømagle er en af de kunder, som har fået gebyret galt i halsen. Hans råd til Fors er kort og præcist:

- Fjern gebyret eller tilbyd jeres kunder en metode, hvorpå vi kan undgå gebyret. Jeg ved ikke, hvordan Fors vil løse det, for jeg skal jo have min faktura. Det er åbenbart en meget dyr knap, de trykker på, når de sender til eboks, siger han.

Ifølge Danmarks Statistik er der 82.165 husstande i Lejre, Holbæk og Roskilde kommuner til sammen. Hvis hver husstand modtager bare én regning fra Fors i eboks om året, så løber eboks-gebyret op i 492.990 kroner på årsbasis.