Se billedserie Åbningen af Skolen Bifrost blev fejret i august sidste år. Siden har skolen fået flere elever, men en magtkamp har fået hele bestyrelsen til at trække sig, og derfor skal den relativt nye skole ud i en ekstraordinær generalforsamling i august. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Bestyrelse trækker sig fra skole efter magtkamp

Roskilde - 29. juli 2021 kl. 14:42 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

I august sidste år kunne Skolen Bifrost for højtbegavede børn byde de første børn velkommen i skolens lokaler på RUCs område i Trekroner. Siden er elevtallet steget, så der nu er tæt på 100 børn fra det meste af Sjælland, som går på skolen.

Men alt er ikke fryd og gammen. For de voksne er røget ind i en magtkamp, som betyder, at hele bestyrelsen har valgt at trække sig.

Det sker efter et forløb, hvor der var ordinær generalforsamling i begyndelsen af juni. Da bestyrelsen så konstituerer sig den 30. juni, bliver to bestyrelsesmedlemmer så utilfredse med konstitueringen, at de vælger at trække sig.

- Men vi har suppleanter nok til at køre videre, siger kasserer i bestyrelsen, Jesper Zacho, som også er medlem af forretningsudvalget.

Skoleleder sagde op

Dagen efter konstitueringen vælger skolelederen at sige op - også i utilfredshed med konstitueringen.

Herefter følger nogle uger, hvor det, som bestyrelsen beskriver som en lille konfrontatorisk og aggressiv protestgruppe, udnytter skolelederens opsigelse til at skabe stor uro og utryghed i forældregruppen.

Det sker i en lukket facebookgruppe, som hele bestyrelsen ikke har adgang til. Her er der målrettede konspirationsteorier, usandheder og censur af kritiske indlæg, som systematisk modarbejder bestyrelsens initiativer for dialog og samarbejde.

- Mange forældre synes, det er helt hen i vejret. De tager snapshots og sender til os i bestyrelsen, siger Jesper Zacho og forklarer, at bestyrelsesmedlemmerne derfor ved en del om, hvad der er blevet debatteret i den lukkede gruppe.

- De skyr ingen midler. Der kører nogle sindsyge historier. De historier bliver plantet og er uden hold i virkeligheden, siger Jesper Zacho og oplyser, at medarbejderne også har forsøgt at påvirke konstitueringen.

Underskriftsindsamling

Bestyrelsen taler efterfølgende med skolelederen, som fortæller, at hun vil trække sin opsigelse tilbage, hvis bestyrelsen trækker sig.

- Hun tager børnene som gidsler. Samtidig opstår der frygt og angst hos forældrene, siger Jesper Zacho og oplyser, at der er gang i en underskriftsindsamling blandt forældrene for at lave en mistillidsafstemning til bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling.

- Det er ikke den måde at drive en friskole, jeg er med på. Jeg er pisse ked af det på børnenes vegne. Børnene gør alt det rigtige, siger Jesper Zacho, som var blandt initiativtagerne til at oprette skolen i 2019.

Bestyrelsen på Skolen Bifrost kan ikke stå inde for den påvirkning skoleleder og medarbejdere har forsøgt at få på bestyrelsens konstituering og medlemmer og har derfor valgt at trække sig solidarisk i forbindelse med den kommende ekstraordinære generalforsamling den 10. august. Her vil ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmerne genopstille.

Dermed skal den nye skole for højtbegavede børn ud i sin anden ekstraordinære generalforsamling.

- Sidste år måtte vi desværre opsige skolelederen, så der indkaldte vi til en ekstraordinær generalforsamling for at få ro på, fortæller Jesper Zacho og oplyser, at den nuværende skoleleder tiltrådte i november sidste år.

På generalforsamlingen skal der vælges en ny bestyrelse. Den nuværende bestyrelse håber, at generalforsamlingen får valgt en ny bestyrelse, der fortsat vil arbejde med børnene og skolens formål for øje.

