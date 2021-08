Sløj er Nordskolens økonomi - så sløj, at en samlet skolebestyrelse har fået nok. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Bestyrelse på presset skole siger fra over for økonomien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Bestyrelse på presset skole siger fra over for økonomien

Roskilde - 19. august 2021 kl. 17:43 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Der skulle gerne blive rettet op på Nordskolens økonomi over de kommende tre år på grund af den handleplan, skolen er underlagt for at rette op på et buldrende underskud.

Det er bare ikke givet, at det går sådan. Dels bliver skolen ved med at modtage elever, som på forhånd er visiteret til specialundervisning, og som skolen har det økonomiske ansvar for. Derudover ser det ud til at knibe for skolen med at sælge pladser på det specialtilbud, den har fået etableret for at slippe af med merforbruget på specialdelen.

- Det prøver vi også på, men lige nu har vi solgt nul, så vidt jeg er orienteret. Får vi ikke solgt rigtig mange pladser, vil vi fortsætte med at have underskud, og skal almendelen så bare fortsætte med at betale? spørger Samuel Rützou, formand for bestyrelsen på Nordskolen, der blev skabt ved en sammenlægning af Jyllinge Skole og Baunehøjskolen.

Ønsker en reaktion Nordskolens bestyrelse har netop i enighed afvist at godkende budgettet, fordi handleplanen går for hårdt ud over den almindelige undervisning for 1100 elever.

Godt halvdelen af de 11 millioner kroners merforbrug på specialundervisningen bliver ifølge formanden hentet på normalområdet.

- Skal vi være kendt som den skole, der nedprioriterer tolærerordningen, hvor vi ikke efteruddanner lærerne, og hvor der ikke er råd til undervisningsmaterialer? Der er lige kommet en bestemmelse om, hvordan man forkorter skoledagen, og den omkostning skal skolen være med til at bære. Det tror jeg gerne, skolerne vil være med til at prioritetere, men det er slet ikke muligt på Nordskolen. Det betyder reelt, at man som elev er havnet på en skole, der ikke har samme muligheder som andre skoler i Roskilde, og det synes jeg ikke er fair, siger Samuel Rützou.

Han kender ikke selv konsekvensen af, at bestyrelsen afviser at godkende budgettet - ud over at det ikke rammer den daglige skoledag.

- Nu har vi fået nok, så nu siger vi nej til at godkende budgettet, og så må vi se, hvad der sker ved det. Vi må håbe, at der kommer en reaktion. Nogen er nødt til at stoppe den tankegang, der har været med til at generere så aggressiv en handleplan på Nordskolens, siger bestyrelsesformanden, der efterlyser en grænse for, hvor meget et underskud må gnave af en skoles drift.

Det går for vidt Han tror, handleplanen er lavet med de bedste intentioner, men at politikerne simpelthen ikke har været klar over, hvad millionbesparelserne betyder. Men når der forsvinder op mod 10 procent af de penge, skolen er tildelt, bliver det ikke den samme skole.

- Jeg kan og vil ikke bare stå og se til, mens helt almindelige børn i Jyllinge bare får et ringere skoletilbud, fordi tilfældighedernes spil vil, at der er en større specialdel. Jeg har ikke noget imod, at skolen skal stå på mål for sin egen økonomi og skal være med til at finde pengene, men ikke i det her omfang. Vi vil ikke være med til at blåstemple et budget, der direkte giver skolebørn på Nordskolen et ringere skoleforløb end andre skoler i Roskilde Kommune, ene og alene fordi der ligger en økonomisk handleplan, og det er nærliggende at spørge, hvad der maksimalt må pålægges af besparelser, når en skole havner i sådan en situation. Min opfattelse er jo ikke, at vi er i mål med specialdelen af handleplanen om to år, siger Samuel Rützou, der ikke har en finger at sætte på det daglige arbejde på skolen eller ledelsens arbejde med at få enderne til at hænge sammen.

Må tages op Fra politisk hold finder Jette Tjørnelund, der gruppeformand for Venstre og medlem af skole- og børneudvalget, at det er bekymrende, hvis der ikke er tilstrækkelige midler på normalområdet.

- Vi er optaget af, at der skal være midler nok til almenområdet, men vi har ikke efter sommerferien fået forelagt noget, der indikerer, hvordan det i øjeblikket står til for Nordskolen. Min umiddelbare reaktion er, at såfremt Nordskolens bestyrelse ikke kan godkende deres budget, er det en sag, vi må have på næste skole- og børneudvalgsmøde, så vi kan se ind i tallene, siger partiets gruppeformand og medlem af skole- og børneudvalget.

relaterede artikler

15 millioner: Skoles underskud trækker ud 14. april 2021 kl. 05:41

Omvendt Robin Hood i specialundervisningen? 02. oktober 2020 kl. 11:04