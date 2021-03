Se billedserie Lene Danskov og hendes mand og medindehaver, Jørgen Madsen, kommer ikke til at kede sig, når Hair By Nature igen kan åbne efter påske. Foto: Kristian Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Bestillingerne vælter ind hos taknemmelig frisør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bestillingerne vælter ind hos taknemmelig frisør

Roskilde - 23. marts 2021 kl. 12:23 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

- Vi glæder os. Vi kan ikke få hænderne ned.

Det bobler let af glæde i Lene Danskovs stemme, da hun midt i den travleste morgen længe finder tid til at tale i telefon med en, der ikke skal bestille en frisørtid i hendes salon på Roskilde Havn, Hair By Nature. Ved nitiden var der over en times ventetid og 25.000 i kø, hvis man prøver at bestille en tid på frisørens hjemmeside via det fælles frisørbookingsystem.

- Vi er bange for, at systemet går ned, så vi stiller os op i salonen og tager imod alle telefonbestillingerne. Siden klokken syv i morges har vi haft folk, der har ringet ind og bestilt tider, siger Lene Danskov, der allerede har fyldt godt op i ordrebogen.

- Du kan vist ikke få en tid før en gang i maj, siger salonejeren, der på stående fod ikke har det fulde overblik over, hvordan de mange bestillinger er faldet på plads.

Men lige nu er hun mest fyldt af taknemmelighed over, at frisørerne nu er kommet med i genåbningsplanen. I næste fase efter påske får frisører og andre liberale erhverv lov til at åbne med krav om, at kunderne kan fremvise et gyldigt coronapas som bevis på, at de er vaccinerede, har en negativ test eller har været smittet.

Kunder kom med blomster Hair By Nature har været lukket siden 21. december, og det har været en hård omgang for Lene Danskov. Den erfarne frisør er en aktiv person, men har blandt andet holdt sig ajour med klippedemonstrationer på nettet og trænet sine egne elever til svendeprøve.

Kontakten med den faste kundekreds har heller ikke været helt væk.

- Der er en del, der er kommet med blomster til mig og sagt, at jeg skulle holde ud. Og jeg har den anden vej sagt, at de skulle holde ud med deres hår og sætte det op med elastikker. Jeg tror, vi holder mere sammen, når der sker sådan noget her, siger Lene Danskov.

Alle kunderne flyttede også med, da hun få måneder før nedlukningen flyttede salonen til Strandgade ved Roskilde Havn efter 30 år på Algade.

- Vi synes, der skulle ske noget nyt, at der er så smukt dernede. Vi har altid sagt, at hvis det lokale bliver ledigt, så tager vi det.