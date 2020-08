Alle partier fra SF til Dansk Folkeparti med borgmester Tomas Breddam (S) i midten blev tirsdag aften enige om Roskilde Kommunes budget for 2021. Der skal spares 55 millioner kroner. Foto: Kristian Jørgensen

Besparelser over hele linjen skal sikre penge i kassen

Roskilde - 26. august 2020 kl. 06:31 Af Kristian Jørgensen

Der skal spares 55 millioner kroner fordelt over alle områder i Roskilde Kommune næste år. De 55 millioner ryger lige lukt i kommunekassen for at nå målet med en kassebeholdning på 300 millioner kroner, når der i 2022 skal være indhentet endnu et overskud på 45 millioner.

Det er alle partier i byrådet blevet enige om i budgetforliget for 2021.

Besparelsen er udformet som en såkaldt rammebesparelser, der skærer 1,5 procent af driftsbudgettet på alle områder. Det vil sige, at alt fra børnepasning til ældrepleje skal holde for, men de konkrete besparelser er der ikke peget på, for det skal ske decentralt.

Den slags har tidligere optrådt som i budgetterne som »effektiviseringer«, men borgmester Tomas Breddam (S) vil ikke lade som om, besparelserne ikke vil kunne mærkes.

- Vi forestiller os ikke, at det her kan klares ved effektiviseringer. Der bliver nødt til at være noget, vi holder op med at gøre, ellers kan vi ikke spare alle de penge, siger han.