Susanne Lysholm Jensen, Enhedslisten, foretrækker at udnytte den mulighed for at lade skatte stige uden sanktioner, som Roskilde har fået, men flertallet ikke vil bruge. Foto: Anders Ole Olsen

Besparelser kunne undgås for 17 kroner

Med relativt enkle midler ville byrådet kunne undgå at fyre medarbejdere og skære i den kommunale service for at rette op på kommunens skrøbelige økonomi.

Det påpeger Enhedslisten, der - som eneste parti i byrådet - står uden for budgetforliget. I stedet vil partiet fremlægge sit eget bud på et budget uden rammebesparelser. I stedet kommer overskuddet i hus ved at udnytte den mulighed for at forhøje skatten med 19 millioner kroner, som kommunen på forhånd havde fået grønt lys til, men som flertallet ikke ønsker at benytte sig af - og gennem »en realistisk opjustering« af grundsalget på 20 millioner kroner og en lige så stor nedjustering af anlægsprogrammet.