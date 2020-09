Besparelser æder næsten alt til minimumsnormering

Samtidig med at Roskilde Kommune får syv millioner kroner fra staten til minimumsnormeringer på børneområdet, gør byrådet klar til at skære markant ned på lønbudgettet på samme område, som i det budgetforslag, der har bred opbakning i byrådet, reduceres med 5,2 millioner kroner. Det møder skarp kritik af en lang række af børneområdets forældrebestyrelser.

»I realiteten vil det så betyde, at der stort set ikke er penge til at opnå bedre normeringer,« noterer for eksempel forældrebestyrelsen i område Midtøst i sit høringssvar.