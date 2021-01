Besøgstal på museer raslede ned: På ét område var der stor fremgang

Covid-19 fik besøgstallet til at dale på ROMUs fysiske besøgssteder i 2020, men på et enkelt område var der fremgang. Museumsorganisationen, der tæller Roskilde Museum, Frederikssund Museum Færgegården, Lejre Museum, Ragnarock - museet for pop, rock og ungdomskultur, Lützhøfts Købmandsgård, Håndværksmuseet, Sankt Laurentius, Gl. Kongsgård, Tadre Mølle og Domkirkemuseet, fik 37.640 nye og unikke brugere i sit webunivers.

På hjemmesider under ROMU var der i alt 231.813 besøg i årets løb, heraf 173.846 unikke eller forskellige brugere. Under normale omstændigheder handler et besøg på en hjemmeside på et museum ofte om at finde vej til et besøg, at tjekke åbningstid, at finde adresse eller lignende. Under nedlukningen med Covid-19 har det derimod været nyt og udbygget indhold, der har haft bevågenheden og fyldt stadig mere hos ROMU.