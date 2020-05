Efter den politiske aftale på Christiansborg var der stort flertal i sundheds- og omsorgsudvalget i Roskilde om, at kommunen hurtigst muligt skal åbne for udebesøg på plejecentrene. Foto: Elmer Madsen

Besøg oldemor i denne uge

Roskilde - 04. maj 2020 kl. 11:50 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad der ikke var enighed om i onsdags, var der fodslag om i sundheds- og omsorgsudvalget i dag, da udvalget holdt sit andet ekstraordinære møde på fem dage: Nu skal der åbnes for besøg på plejecentrene.

Imellem de to ekstraordinære møder var der i Folketinget lavet en aftale om at genåbne for besøg på plejecentrene på en sikker og forsvarlig måde, og den aftale fulgte udvalget op på mandag formiddag, hvor det gav forvaltningen til opgave at finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre. Løsningerne skal findes i dialog med ledere og personale, så alle kan se sig selv i processen.

Første trin bliver besøg på udearealer, som udvalget ønsker iværksat hurtigst muligt, naturligvis stadig så alt sker under trygge og kontrollerede former for såvel de ældre som deres pårørende. Hvornår de første besøg kan ske, er stadig uvist, og det vil være forskelligt fra plejecenter til plejecenter. De steder, hvor tingene er mest ligetil, og hvor de fysiske forhold byder på færrest udfordringer, kan det gå meget hurtigt, mens der skal mere tidskrævende forberedelser til andre steder.

Morten Gjerskov (S), der er formand for sundheds- og omsorgsudvalget, er meget glad for, at der igen kan åbnes for besøg på plejecentrene.

- Mange af vores ældste borgere har savnet deres familie frygteligt - og omvendt. Nu er det vigtigt at vi får åbnet på en god og tryg måde, så alle - både beboerne, de pårørende og personalet - kan se sig selv i åbningen.

Blandt de partier, der i sidste uge var betænkelige ved at beslutte at åbne for udebesøg, var Dansk Folkeparti, men den betænkelighed er væk nu.

- For DF har det været vigtigt at åbne op for besøg på plejecentre, men samtidig sikre, at medarbejderne ude på de enkelte steder kan stå inde for trygheden, og at det hele foregår inden for nogle kontrollerede rammer. Det synes jeg, at vi har opnået i dag. Beslutningen om åbning er nu lagt ud til de enkelte steder i erkendelse af, at det er ledere og medarbejdere, som bedst kender til forholdene på det enkelte sted. Vi når ikke tilbage til hverdagen med ét slag, men når vi trods alt et skridt på vejen, og det har været helt afgørende for os, siger Karsten Lorentzen (DF).

