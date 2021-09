Byrådsmedlem Bent Jørgensen fra Venstre har fulgt processen omkring den nye svømmehal, lige fra starten. Han er glad for resultatet, men synes, den er blevet for dyr. (Foto: Kenn Thomsen)

Bent Jørgensen (V): Ja til svømmehal - nej til dårlig ledelse

Bent Jørgensen, Byrådsmedlem (V)

Den netop udkommet rapport om den nye svømmehals tilblivelse er et skræmmende eksempel på, hvad dårlige politiske processer og beslutninger kan føre til, når en kommune begiver sig ud på ukendt farvand.

Ukendt farvand var netop, hvad et flertal i byrådet begav sig ud på, da de besluttede at bygge en ny svømmehal uden, at kommunen havde de fornødne kompetencer til at styre et så kompliceret byggeri.

Foruden de alt for mange og ofte kaotiske politiske beslutningsprocesser, er der også sket et alvorligt svigt fra direktionens side i forhold til at give byrådet en klar risikovurdering. Dermed forsvandt overblikket tidligt i processen og der var generelt ikke et tilstrækkeligt oplyst materiale at forholde sig til.

Denne cocktail af dårlig politisk styring og manglende administrative evner og overblik til at fremlægge troværdige beregninger gjorde, at projektet løb løbsk og budgettet gik fra kr. 148 mio. til kr. 223 mio.

Rapporten er meget klar i mælet og slår fast, at der var en stærkt kritisabel tidsmæssig styring, risikostyring og byggestyring.

Advarsler fra starten

Men er det ikke nemt at være bagklog. Jo, det er det ofte, men helt fra starten påpegede Venstre og andre partier, at der var mange advarselslamper der blinkede.

To centrale punkter blev desværre forbigået tidligt i processen fra et politistik flertal med Socialdemokratiet som borgmesterparti i spidsen.

Den ene var, at man konsekvent sagde nej til at vurdere andre alternativer og dermed tidligt i processen låste sig til kun ét projekt. Det er helt normal praksis, at man i større sager får præcenteret alternativer og dermed politisk kan afveje forskellige muligheder op i mod hinanden. Det blev blankt afvist af bl.a. Socialdemokratiet.

Den anden alvorlige fejlbeslutning var, da man valgte entrepriseform. Normalt ved store komplicerede byggerier, så vælger Roskilde Kommune en såkaldt hoved- eller totalentreprise (hvilket rapporten også påpeger), så kommunen ikke bære ansvaret ved overskridelser.

Det fravalgte det politiske flertal stærkt imod Venstres ønske. Fra denne alvorlige fejlbeslutning var ansvaret alene Roskilde kommunes og dermed også risikoen for ekstra regninger. Samtidig blev bufferen på uforudsete udgifter sat relativt lavt på kun 8%.

Alt gik galt

På dette skrøbelige fundament fortsatte processen med et afsæt, hvor der ikke var vurderet på alternativer, en urealistisk budgetramme, manglende risikovurdering, et komplekst byggeri, som kommunen ingen erfaring havde med - og tilmed en entrepriseform, hvor al økonomisk ansvar alene hvilede på kommunen og dermed skatteyderne.

Så jo, det er nemt at være bagklog, men alle de her elementer var kendt tidligt i processen uden, at der seriøst blev vurderet på det. På trods af det endte et snævert flertal i byrådet med socialdemokratiet i spidsen at stemme det igennem med 16 stemmer for og 15 imod. Den snævre beslutning understreger blot det dårlige politisk arbejde, der lå forud for beslutningen. Herfra gik det sin skæve gang og resten er historie, som man siger.

Tilbage står, at borgerne har fået en flot svømmehal, som jeg også glæder mig over og benytter. Men det er med det i baghovedet, at vi formentlig har betalt en stærk overpris på i omegnen af kr. 50 mio. særligt på grund af dårligt politisk forarbejde. Penge som kunne være brugt på mange andre nyttige ting til vores skoler, veje, plejehjem eller andre områder, der trænger gevaldigt til et løft.

Så med rapportens konklusion: "alt der kunne gå galt gik galt", er det nu byrådets opgave at placere både et politisk og administrativt ansvar ellers tager byrådet ikke rapportens konklusioner seriøst.

Bent Jørgensen, byrådsmedlem (V)