Se billedserie Venstres Bent Jørgensen mener, at det nuværende flertal i Roskilde Byråd ikke har fået nok ud af det, når der findes så mange velstående borgere i kommunen.

Send til din ven. X Artiklen: Bent J. nyder sin nye V-rolle: Et skridt tilbage med overblik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bent J. nyder sin nye V-rolle: Et skridt tilbage med overblik

Roskilde - 07. maj 2021 kl. 06:51 Af Foto: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen

Efter at have været Venstres gruppeformand gennem otte år i Roskilde Byråd og spidskandidat ved to kommunevalg, valgte Bent Jørgensen i efteråret 2018 at træde et skridt tilbage, og det har han ikke fortrudt et øjeblik.

- På det tidspunkt havde jeg taget min tørn ved to valg, så det var på tide at nye kræfter kom til med en god kandidat i form af Jette Tjørnelund. På den måde fik hun tid til at gøre sig gældende op til valget i efteråret, og samtidig har jeg nu kunnet se tingene på andre måder.

- Kort tid efter fik jeg et spændende job som leder i det danske ro-forbund, der jo er en af vore bedste sportsgrene, som jeg også selv har dyrket, forklarer han.

- Desuden har jeg nu fået ekstra tid med familien, hvor vore to børn vokser så hurtigt, at jeg også vil nå at være mere sammen med dem.

Står det igennem

Bent Jørgensen har haft fremtrædende poster hos Venstre helt tilbage fra tiden, da Anders Fogh var statsminister fra 2001, og partifællen Bjørn Dahl samtidig blev den eneste borgerlige borgmester i Roskilde siden 1978.

Lige i øjeblikket er partiet i hård modvind, efter at både tidligere statsminister Lars Løkke og forhenværende næstformand Inger Støjberg har smækket med døren, fordi de ikke fik det, som de ville.

- Gennem mine mange år i politik har jeg aldrig oplevet noget lignende. De tænker jo kun på sig selv - slet ikke på de ideer eller synspunkter, som de blev valgt til at repræsentere, siger Bent Jørgensen.

- Men vi skal nok stå det igennem, selv om det er op ad bakke lige nu. Her i Roskilde må vi bare arbejde videre og vise borgerne, at vi tager vare på deres interesser. Det er den eneste vej frem, forklarer Bent Jørgensen, som regner med, at Venstre kan holde stillingen nogenlunde ved det kommende kommunevalg.

Vinterbader i grusgrav

I sin hjemby Svogerslev har Bent Jørgensen sammen med bl.a. Merete Dea Larsen fra DF været med til, at det offentlige nu har overtaget de gamle grusgrave lige syd for byen.

- Nu er vi i gang med at få sikre trafikveje over den befærdede Lindenborgvej til Lynghøj-søerne, hvor jeg i øvrigt selv er vinterbader. Det er vigtigt for hele den udvikling, vi ønsker i området.

I omegnen af Svogerslev er Bent Jørgensen ligeledes optaget af, at der kommer bedre politisk styring af grusgravningen.

- Den har efterhånden nået en smertegrænse, så det kan stoppe Roskildes udvikling, mener han.

For dårlig parkering

Inde i Roskilde by mener Bent Jørgensen, at kommunen har for travlt med at presse flere boliger ind, så det bl.a. går ud over muligheden for at parkere, både for indbyggerne og kunderne til det store handelsliv.

- I 2013 fik vi præsenteret et oplæg om nyt parkeringshus, ikke mindst af hensyn til handelslivet. Men nu er det endt som et projekt med 'byfortætning' i lighed med Slagterigrunden og den gamle Gråbrødre Skole.

- Vi skal passe på, at vi ikke ødelægger muligheder for parkering, både for kunderne, der kommer udefra til Roskilde, og for byens egne indbyggere, som snart heller ikke kan finde et sted at hold. Uanset hvad nogle mener, så er bilen jo kommet for at blive.

Manglede alternativer

- Jeg glæder mig også til, at Roskildes nye svømmehal forhåbentlig snart bliver taget i brug, når coronaen er helt under kontrol. Men kommunen og byrådet har altså ikke fået det maksimale ud af en kvart milliard, som er brugt her.

- Efter min mening er det værste næsten, at flertallet dengang ikke en gang ville undersøge de alternativer, som vi andre foreslog. F.eks. at udbygge det gamle Roskilde Bad med wellness-faciliteter og så få et nyt 50 meter-bassin ved Trekroner. Jeg mener fortsat, det ville have været en bedre løsning.

Genopretning på lån

Bent Jørgensen er tilfreds med, at kommunens økonomi i de sidste par år atter er blevet rettet op, så der er flere penge i kassen og likvide midler til uforudsete situationer eller nye muligheder.

- Men det er i vidt omfang sket med lånte penge. Det er en falliterklæring, når en velstående kommune som Roskilde, hvor mange borgere har en gode indtægter, at byrådets flertal så ikke har haft bedre styr på økonomien.

- Hvis vi ikke får forbedret denne styring, kan det i gå ud over vigtige kerneområder som skoler og socialeinstitutioner, frygter Bent Jørgensen.

tk Blå bog

Navn: Bent Jørgensen

Født: 1970 i Osted, hvor

Begge forældre arbejdede på Aunstrup Plejecenter som sygehjælper og portør.

10 års skolegang på Osted Friskole.

Blev så værnepligtig i Civilforsvaret

Har taget uddannelser i markedsøkonomi på Holbæk Handelsskole

Samt organisation og ledelse på Handelshøjskolen (CBS)

Meldte sig ind hos Venstre i 1989 og har bla. arbejdet for partiets sekretariat på Christiansborg samt for den liberale gruppe i Europaparlamentet.

Arbejdede så for Liberalt Oplysnings Forbund, indtil han blev Sekretariatsleder hos Dansk Forening for Rosport, der er paraply-organisation for de danske roklubber.

1994-98 medlem af Lejres Kommunalbestyrelse med daværende borgmester Evan Jensen som læremester.

2002: Valgt første gang til Roskilde Byråd, da Bjørn Dahl (V) blev borgmester.

2010-2014: Medlem af Sjællands Regionsråd.

2011-2018 Gruppeformand for Venstre i Roskilde Byråd.

2014: Formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde.

Har siden 2009 boet i Svogerslev med familien, der også omfatter to børn.