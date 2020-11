Se billedserie Borgmester Tomas Breddam (th.) og transportminister Benny Engelbrecht på sightseeing i en af Roskildes elbusser. Med dem har kommunen har allerede sat et flueben i den klimasamarbejdsaftale, den indgår med regeringen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Benny og borgmesteren på symbolsk bustur

Roskilde - 13. november 2020 kl. 16:32 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det var en behørigt imponeret transportminister, der fredag eftermiddag tog en bustur gennem Roskilde med borgmester og partifælle Tomas Breddam.

De to socialdemokrater satte hinanden i stævne for at markere, at Roskilde slår følge med 11 andre kommuner og indgår en klimasamarbejdsaftale med regeringen. Det skulle selvfølgelig fejres i en af byens elbusser, fordi kommunen med dem allerede har indfriet målet om at gøre interne buslinjer grønne.

- Der er forskelligt ambitionsniveau på forskellige områder, men på busser er i »spitzenklasse«, sagde transportminister Benny Engelbrecht.

Han har bidt mærke i, at elbusserne faktisk ser ud til at gøre en forskel. Inden Covid-19 kunne man i Roskilde konstatere en stigning i antallet af buspassagerer i modsætning til i andre byer på Sjælland.

De andre kan også noget

For transportministeren er elbusserne et ekspempel på, at kommunerne kan inspirere hinanden til at blive mere bæredygtige. Det er også en af grundene til, at Roskilde er gået med i klimaaftalen.

- Vi kan godt have troen på, at vi har fundet de vises sten i Roskilde, men det kan jo også være, der er andre kommuner, som har noget fornuftigt at byde ind med, sagde Tomas Breddam, der med aftalen også skriver under på andre målsætninger, som at busser på tværs af kommuner skal være co2-neutrale.

Klimaaftalen er også en måde for kommunerne at komme af med de snærende bånd i forhold til at indfri klimaambitionerne.

- Det er os i kommunerne, der skal gå de skridt, så vi skal finde de barrierer, der er, sagde Tomas Breddam.

Glad chauffør

Buschauffør Klaus Ryberg kan bevidne, at elbusserne også er et hit blandt både passagerer og chauffører. Det er ikke mindst lyden, der gør en forskel.

- Det er noget helt andet. Vi kører i tomgang nu og kan ikke høre motoren overhovedet, sagde chaufføren, der efter en ni timers arbejdsdag godt kan mærke, at han ikke har haft den monotone motorstøj i hovedet hele dagen.

- Vi er som politikere optaget af co2, men det byen har taget bedst imod er i virkeligheden støjen, bemærkede Tomas Breddam.

»Godt gennemtænkt«

Busturen gav også anledning til at tage et kig på områder af byen som Musicon og Ny Østergade, hvor der allerede sker eller er planlagt en udvikling i retning af byfortætning og bedre adgang til kollektiv transport. Borgmesteren kunne også prale med det nyopførte kvarter Slagteriet, der som det første i Danmark har integreret delebilsordning for alle beboere.

Hele vejen gennem Roskilde var ministeren flittig til at anerkende, hvad han så og hørte.

- Det er virkelig godt gennemtænkt.