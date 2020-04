Benny Broström var med til at stifte Vindinge IF MTB og tog initiativ til »Mandfolk på MTB«. Billedet her er fra et løb, klubben arrangerede i Hedeland i 2015. Foto: Bjørn Armbjørn

Benny kan blive årets ildsjæl

For andet år i træk kan Vindinge IF vinde en af DGI Midt- og Vestsjællands priser til det frivillige foreningsliv. Sidste år gik ungeprisen til Sofie Witt fra Vindinge IF, og i år er Benny Broström fra Vindinge IF MTB nomineret til prisen »Årets Ildsjæl 2020«.

Beny Broström var med til at starte mountainbike-afdelingen op i Vindinge IF og har siden stået bag »Mandfolk på MTB« i klubben. Ifølge indstillingen har Benny Broström en særlig evne til at tage sig godt af nybegyndere, som også er en del af succesen bag »Mandfolk på MTB«. Nogle af mændene tog også deres koner med, og med tiden førte det til, at der blev oprettet et rent kvindehold. Nogle af dem kører i dag med på mixholdet, og i det hele taget er det sociale aspekt blevet højnet i klubben. De to øvrige nominerede i kategorien er Lizzie Larsen fra Slagelse Tennisklub og Stine Nedergaard fra Holbæk Badmintonklub.