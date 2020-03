Artiklen: Bekymring over anlæg til madaffald 500 meter fra by

- Det her er kommet meget pludseligt. Egedal Kommune har også truffet beslutning om, at der ikke skal laves en vurdering af virkninger på miljøet på anlægget. Det vi jeg mene, Roskilde Kommune bør arbejde for, siger Claus Larsen (S), som selv bor i Jyllinge. Han bakkes op af lokalt valgte politikere fra både Konservative og Venstre.

Det er virksomheden Gemidan fra Hjallerup, som skal bygge et anlæg til op i nærheden af 90 millioner kroner. Salgschef Tobias Breinholt Hoffmann prøver at imødekomme bekymringerne om lugt fra anlægget.

- Det er desværre typisk det, vi hører om vores branche. Men jeg kan forsikre om, at der ikke kommer lugt. Vil politikerne have syn for sagen, så vil jeg meget gerne vise dem vores anlæg i Frederikshavn, som vi har haft i et år. Anlæggene er nærmest identiske, og der har vi ingen klager over lugtgener, siger han.