Politiet rykkede talstærkt ud til Nygade lørdag eftermiddag og anholdt tre mænd for at overtræde våbenloven. Foto: Kenn Thomsen

Bekymring endte med stor politiaktion

Roskilde - 06. september 2021 kl. 11:51 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

En mistanke om, at der var skydevåben på en adresse på Nygade, fik lørdag eftermiddag Midt- og Vestsjællands Politi til at rykke talstærkt ud for at sikre, at ingen skulle komme noget til.

- Vi var bekymret for, om en yngre mand havde det godt, fortæller Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet frygtede, at manden kunne finde på at bruge våbenet og ransagede lejligheden, hvor der blev fundet et gevær og ammunition. Poltiet var på adressen i godt to timer.

I lejligheden var tre mænd på henholdsvis 22, 58 og 60 år, som alle blev anholdt for at overtræde våbenloven.

- Det gør vi, indtil vi får klarlagt, hvem der ejer skydevåbenet, oplyser Charlotte Tornquist.

De tre mænd blev taget med til stationen til afhøring. Den 58-årige blev sat i detentionen til afrusning for alkohol og først afhørt senere, da han var egnet til at afgive forklaring.

De blev alle løsladt efter endt afhøring og sagsbehandling, og nu undersøger politiet det fundne våben og sagen nærmere, for at fastslå, om alle tre mænd kan stilles til ansvar for at besidde det.