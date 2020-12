Sognepræst Kaj Bollmann er bekymret over udsigten til fyldte kirker til jul. - Jeg har svært ved at se, hvordan det er forsvarligt at holde kirken åben med 100 gæster til en julegudstjeneste, når restauranter, biografer og spillesteder skal holde lukket. Smitter corona ikke i kirken? spørger han. Foto: Kenn Thomsen

Bekymret sognepræst: Smitter folk ikke i kirken juleaften?

»Kan nogen forklare mig logikken i, at biografer, teatre og koncertsale lukkes ned i de 38 kommuner, men kirkernes julegudstjenester berøres tilsyneladende ikke? Har nogen fundet ud af, at der er mindre smitterisiko for kirkegængere end for andre? Hvis ikke det bliver lavet om, skulle vi måske lokalt ihukomme apostlens ord: »Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op.«

Sådan skriver sognepræst i Jyllinge, Kaj Bollmann, i et opslag på Facebook og i et debatindlæg på kirke.dk. Han er bekymret for, at hans kirke bliver stedet, hvor folk får corona med hjem til jul.