Bekymrede børn på linjen

- Hvad sker der, hvis mine forældre bliver syge? Jeg kan ikke komme til samtale hos min sagsbehandler. Jeg kan ikke komme i skole og har det i forvejen ikke særlig godt derhjemme, hvad skal jeg gøre? Den kaliber af samtaler startede vi med at have, siger Marianne Rasmussen, chef for BørneTelefonen.