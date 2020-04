En 27-årig mand fra Ishøj blev taget i at køre med 199 km/t på Holbækmotorvejen. Foto: Lars Ahn Pedersen

»Bekendt« af politiet kørte med næsten 200 km/t på motorvejen

Den 27-årige, som er godt kendt af politiet, blev taget i forbindelse med en af de hastighedskontroller, som politiet i denne uge gennemfører over hele landet. Ved aftenens kontrol på Holbækmotorvejen i Roskilde blev 22 bilister og en motorcyklist målt til at køre for hurtigt, hvilket medførte syv klip i kørekortet.