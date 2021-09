Skolebestyrelsesformand med de 753 underskrifter, der på fire dage blev samlet ind for en permanent udvidelse af af Vindinge Skole med fire klasselokaler og et faglokaler. En del af budskabet trængte igennem og bliver nu til virkelighed. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Begejstring - og ærgrelse - over skoleudbygning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Begejstring - og ærgrelse - over skoleudbygning

Roskilde - 01. september 2021 kl. 13:47 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Der er glæde i bestyrelsen for Vindinge Skole over, at der er fundet 13,3 millioner kroner i det nyindgåede budgetforlig til at udvide skolen permanent med fire nye klasselokaler.

Læs også: Rundt nul uden dikkedarer

En billigere og midlertidig pavillonløsning var også på bordet, men i et ellers ufestligt budget blev der penge til den langsigtede løsning i Vindinge.

- Vi er megabegejstrede. Det er fantastisk, at de har lyttet og kan se behovet, siger skolebestyrelsesformand Christina Kofod Kristensen.

Man er jo i gang I hælene på begejstringen kommer også en ærgrelse over, at budgetforligsparterne ikke har valgt at tilføje et natur- og tekniklokale til pakken.

Det har skolebestyrelsen foreslået, fordi der oven i behovet for flere klasselokaler følger et behov for et faglokale mere. Allerede nu kan de yngste årgange ikke komme i et natur- og tekniklokale, og det kommer til at gælde for flere i takt med, at skolen får flere elever.

- Når man nu er i gang med at udbygge, er et natur- og tekniklokale ikke et særlig dyrt faglokale at bygge. Og når nu man er i gang med at bygge, kan man lige så godt gøre det ordentligt fra starten, siger Christina Kofod Kristensen.

Faglokale for fire millioner Det ville have kostet fire millioner kroner at tilføje et faglokale.

Forvaltningen har vurderet, at det ikke var nødvendigt, men skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S) hæfter sig ved, at det lykkedes at få den permanente udbygning ind i budgettet.

- Det synes jeg er det eneste rigtige, og det har været mit store ønske, at de lokaler bliver permanente. Så ved jeg godt, der var et ønske om et natur- og tekniklokale, og det blev der så ikke plads til, siger hun.

Må blive i klasselokale Hun har svært ved at se for sig, at der bliver tilføjet et faglokale, når først der er foretaget en udbygning af skolen. Og det undrer hende, at det ikke er med, når man fra politisk side har anerkendt, at udbygningen af Vindinge giver et behov for en permant skoleudvidelse.

Eleverne må derfor have natur og teknik i klasselokalet. Det kan også lade sig gøre, men går dårligt i spænd med ambitionerne på det naturfaglige område.

- Selvfølgelig kan du have det i et hvilket som helst klasselokale. Der er bare noget ved udstoppede dyr, mikroskoper, at undersøge verden og tage ting med tilbage til faglokalet. Så det er rigtig ærgerligt, at vi som en af de eneste skoler ikke har et faglokale til det her, siger bestyrelsesformanden.

relaterede artikler

518 børn bliver passet uden for hjemmedistriktet 28. august 2021 kl. 11:07

Vindinge Skole samler underskrifter: Bekymrede for barakløsning 13. august 2021 kl. 19:12