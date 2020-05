Retten i Roskilde idømte den 65-årige bedstefar et års fængsel. Straffen blev gjort delvist betinget, blandt andet med vilkår om sexologisk behandling. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Bedstefar krænkede sit seksårige barnebarn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bedstefar krænkede sit seksårige barnebarn

Roskilde - 25. maj 2020 kl. 14:31 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 65-årig mand var selv rystet over, at han havde udsat sit barnebarn for »andet seksuelt forhold end samleje« over en periode, hvor barnebarnet blot var seks og syv år gammelt.

Krænkelserne fandt sted over fem måneder sidste år på den 65-åriges bopæl, hvor tre generationer boede under samme tag. I retten erkendte han, at han i den periode adskillige gange befølte barnebarnet i skridt- et samt krænkede hende på anden vis.

- Mine normale stopklodser har ikke været til stede. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan jeg er kommet så langt ud, sagde den 65-årige, der blev dømt i Retten i Roskilde ved en tilståelsessag.

Han fik et års fængsel. Straffen blev gjort delvist betinget, således at den ubetingede del af straffen svarer til den tid, han har siddet varetægtsfængslet. Som led i dommen skal han desuden i psykiatrisk/sexologisk behandling, ligesom han ikke må være alene med piger under 15 år i de næste to år.

relaterede artikler

Morfar dømt for at krænke barnebarn 15. januar 2019 kl. 10:11