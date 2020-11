Bedre udgave af: 'Jul i Roskilde'

Når det gælder indholdets kvalitet, er 2020-udgaven af hæftet 'Jul i Roskilde' langt bedre end de forudgående år, så bogtrykker Per Schneider og datteren Marianne Depping kan være stolt af deres udgivelse denne gang.

For i det hele taget at kunne sende sådan et lokalt julehæfte på gaden, er det nødvendigt at have sponsorer og annoncører med til at betale. Derfor har man i en række år bragt artikler om disse 'støtter' for julehæftet,

Men problemet har været, at det blev mere dårlig tekstreklame end læseværdige bidrag, og det har redaktionen nu fået gjort noget ved. Der er stadig artikler om en række Roskilde-virksomheder, men nu er de fleste ordentlig skrevet, så man kan holde ud at læse det.