Det er ikke uset, at ladcykler bliver stjålet fra disse cykelstativer i løbet af dagen. Nu bliver pladsen for lad- og elcykler opgraderet ved tre af Roskildes stationer. Pengene kommer delvist fra årets finanslov, hvor der er afsat 50 millioner kroner til forbedringer af cykelparkeing. Foto: Anna Weinø

Bedre cykelparkering på vej ved tre stationer

Jernhestene står side om side på Roskilde Station. Nu skal forholdene for de parkerede cykler opgraderes ved stationerne i Roskilde, Trekroner og Viby. Her holder der flere og flere el- og ladcykler, og det kræver mere parkeringsplads.

- Der kommer flere og flere ladcykler og elcykler. Lige nu står de parkerede, hvor der lige er plads. De skal have et særskilt område, siger Morten Heegaard Christensen, der er projektleder i Veje og Grønne Områder i Roskilde Kommune.

De kan enten opføres som aflåst cykelparkering eller som et særskilt område med overdækning og mulighed for at låse sin cykel fast.

Projektet forventes at koste omkring to millioner kroner, hvoraf kommunen kun skal betale den ene.

- Der er et behov for særskilte pladser til ladcykler, hvor der er overdækket og bedre mulighed for at låse sin cykel fast, siger han.