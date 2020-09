Den 32-årige udtog sig betænkningstid med hensyn til, om han vil anke Retten i Roskildes dom på et halvt års ubetinget fængsel. Foto: Steen Østbjerg

Bedrageri med hjælpepakker gav et halvt års fængsel

Roskilde - 03. september 2020 kl. 08:25 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 32-årig mand blev i går ved Retten i Roskilde idømt seks måneders ubetinget fængsel for svindel med de hjælpepakker, Folketinget vedtog for at komme erhvervslivet til undsætning i den første del af coronakrisen.

Manden var - i hvert fald på papiret - direktør i en handelsvirksomhed, der siden er gået konkurs. Virksomheden havde ingen ansatte. Ikke desto mindre søgte han i begyndelsen af april om lønkompensation til 10 tidligere medarbejdere.

Forsvareren mente ikke, den 32-årige havde haft forsæt til at snyde staten. Anklageren mente, at det måtte være en skærpende omstændighed, at han bevidst havde forsøgt at udnytte systemet i en helt ekstraordinær situation. Og retten var enig med sidstnævnte og idømte ham en ubetinget fængselsstraf.

- Vi har lagt vægt på, at sådan nogle udbetalinger hviler på tillid i en tid, hvor samfundets ressourcer er og var under pres. Derfor er der ikke grundlag for at gøre straffen hverken helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste, lød det fra dommer Tove Horsager, da hun læste domsmandsrettens afgørelse op.

Straffen er udmålt efter den strafferamme, der gjaldt, før Folketinget firdoblede straffen for svindel med hjælpepakker, idet den 32-årige indsendte ansøgningen om lønkompensation dagen før lovændringen trådte i kraft.

