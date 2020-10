Bedragere kan have udset sig sine ofre på navnet

Fire formodede medgerningsmænd er blevet anholdt og varetægtsfængslet, sigtet for at have begået groft bedrageri mod stribevis af ældre i bl.a. Solrød Strand, Ringsted, Osted og Roskilde. Politiet mistænker dem for at have fuppet de ældre ved at udgive sig for at være fra banken, hvorefter det er lykkedes at få de ældre til at udlevere dankort og pinkode, som bedragerne derefter har misbrugt.