Retten i Roskilde arbejdede helt frem til klokken 18.30 for at kunne sætte punktum i sagen mod Grethe-bedragerne. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Bedragere gik efter at snyde en som mormor

39 gange Grethe, fem gange Else, fire gange Gerda, tre gange Aase og Ruth. Tove, Agnes. Ellen.

Listen over kvinder, som fire unge fra Frederikssund-området forsøgte at bedrage, var fyldt med navne, som var langt mere populære i 40'erne og 50'erne, og det var helt bevidst, for det var nemlig ældre kvinder, de anså for at være det letteste at snyde.