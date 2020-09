Bedrager narrede 80-årig for flere tusinde kroner

Hendes søn kontaktede politiet mandag eftermiddag og fortalte, at kvinden kort forinden havde været udsat for bedrageri.

En mand havde ringet til den ældre kvinde og sagt, at hun havde været udsat for et hackerangreb. Kvinden talte herefter med en anden mand, som ringede og udgav sig for at være fra kvindens bank, hvor hun blev narret til at give oplysninger om sit betalingskort, NEM-ID og bankoplysninger.