Beboerne på Kalkgravsvej og nabovejen Østerbo er ikke tilfredse med kommunens behandling af sagen om lastbilkørsel til og fra Kalkgravsvej 10. De vil have politikerne til at behandle sagen, hvilket formanden for plan- og teknikudvalget lover, at den nok skal blive. Privatfoto

Beboere utilfredse med udspil i støj- og støvsag: Rolig nu, lyder det fra udvalgsformand

Roskilde - 17. september 2021 kl. 14:07 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Beboere på Kalkgravsvej og Østerbo i Herringløse er slet ikke tilfredse med fremdriften i kommunens behandling af deres klager over, at der på Kalkgravsvej 10 ligger en stribe virksomheder, hvoraf flere ikke har tilladelse til at ligge på adressen. Det giver store mængder trafik på den private fælles grusvej, og det giver store gener med støj, støv og utryg trafik.

- Vi kan ikke se, at kommunen bakker særlig meget op i den her sag. Fx læser vi, at det er okay, at en plakatvirksomhed får lov at blive, selv om det der er tilladelser til en oplagsplads til en stilladsvirksomhed, lyder det fra Michael Larsen fra Østerbo, som er en af de naboer, der har sat sig sammen i en gruppe for at få løst de problemer, de oplever.

Naboerne er tilfredse med, at kommunen har bedt grusvirksomheden Godtnoksørensen.dk om at flytte, da det aldrig har været meningen, at der skulle omlastes grus på den omtalte matrikel.

- Alligevel ser vi, at kommunen åbenbart er okay med, at landzonetilladelsen brydes. Vi føler faktisk, at vi bliver tromlet af kommunen i denne sag. Kommunen kan da ikke give tilladelse til virksomheder, som ulovligt har til huse i landzonen, siger Michael Larsen, som har taget kontakt til DN for at få deres vurdering af, hvordan man i kommunen forvalter en landzonetilladelse.

Han savner, at der bliver taget politisk ansvar, og ikke bare, at sagen behandles af forvaltningen.

- Det ville i dén grad være fornuftigt, hvis sagen her bliver en politisk sag, så politikerne kan tage en åben vurdering af, hvad der er okay, og hvad vi som borgere skal finde os i, siger han.

Tager tid Formand for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S), håber at beboerne slår koldt vand i blodet.

- Sagen her skal helt sikkert på vores bord. Det er afgjort en politisk sag. I henhold til reglerne skal vi giver virksomheder tre måneder til at få lovliggjort eventuelle ulovlige forhold. Jeg kan ikke sige det klart nok: Vi ønsker ikke, at Kalkgravsvej 10 skal være et erhvervsområde til evig tid. Erhvervsvirksomhederne skal afvikles, men det tager altså tid. I det lange perspektiv ønsker vi, at området Kalkgravsvej 10 skal være et grønt område, siger Jens Børsting.

Sagen om lovliggørelsen af de forskellige virksomheder på matriklen kommer snart i nabohøring.

I forhold til plakatfabrikken, som ligger på adressen, kan man i henhold til planlovens paragraf 37 indrette virksomheder i eksisterende overflødiggjorte bygninger uden landzonetilladelse. Den paragraf henholder forvaltningen sig til. En sådan praksis forudsætter dog, at der ikke foretages væsentlige udvendige ombygninger.