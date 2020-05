Beboere siger ja til boligrenoveringer for 725 millioner kr.

- Det er utrolig glædeligt, at der nu kommer skub i renoverings-sagerne for endnu 600 af vores boliger. Det betyder et kæmpe løft for de almene boliger i Roskilde Kommune. Det giver tryghed for vores beboere, at de kan bo sundt, klima- og energirigtigt hos os. Nu kan de regne med, at udgiften til vedligeholdelse i deres afdeling ikke kommer til at stige markant, siger Boligselskabet Sjællands direktør Bo Jørgensen.