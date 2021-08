Se billedserie Beboerne i det nye Slagteri-kvarter er slet ikke tilfredse med kommunens håndtering af parkeringen i deres nye bydel. Ifølge to af dem er der lavet cirka 30 pladser for lidt til bebyggelsen for at opfylde kommunens egen lokalplan. Det svarer nogenlunde til de p-pladser, som kommunen i al hast har fået bygget rundt om den gamle arrest. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Beboere i Slagteri-kvarteret: Parkeringen fungerer slet ikke

Roskilde - 07. august 2021 kl. 06:59 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

- Det er slet ikke meningen, at beboerne i Slagteristræde skal have egen bil.

Sådan stod der i en mail til Kirsten Krogh Petersen, da hun tilbage i december/januar begyndte at spørge Roskilde Kommune, hvad de havde tænkt sig i forhold ti, at forbedre forholdene for folk med bil i det nye Slagteri-kvarter.

Siden da har Kirsten Krogh Petersen bidt sig fast. 66 beboere i Heimstadens dele af det nye kvarter har sendt et brev til kommunen, hvor de forsøger at få opbakning fra kommunen til, at tingene må ændres.

- Det sidste, der er sket, er, at borgmesteren har bedt mig om at læse de svar, han har sendt til mig på mail, og stoppe med at plage kommunens medarbejdere. Men vi »plager« jo, fordi vi har et problem, vi gerne vil have løst. Så går man til firmaet, der kan løse problemet, og i dette tilfælde er kommunen altså det firma, der er ikke andre, som kan løse, at vi holder oven i hinanden, fortæller Kirsten Krogh Petersen.

Venteliste til p-kælder Kirsten Krogh Petersen fortæller, at hun i en længere periode har måttet parkere sin bil i Skovbogade.

- Det er ikke lovligt, og til stor gene for dem, men hvad pokker skal jeg gøre? siger hun.

Kirsten Krogh Petersens nabo, et ældre ægtepar, er endt med for 1000 kroner at købe en p-plads så langt væk som under Irma ved Schmeltz Plads. Naboerne overvejer at flytte væk igen.

Op og ned om parkering i Slagteriskole-kvarteret Roskilde Kommune vedtog et meget lavt antal p-pladser i lokalplanen for Slagterigrunden. Normalt kræver kommunen 1,5 p-pladser per bolig. På Slagterigrunden blev det i første omgang reduceret til én p-plads per 150 kvadratmeter etageareal. Det skulle svare til 106 p-pladser.



Der blev også etableret en delebilordning i området, som ligger meget tæt på Roskilde Station.



I 2018 blev der givet en yderligere dispensation, så antallet af p-pladser kom helt ned på 75 pladser, inklusiv delebil-pladser og handicap-pladser. Reduktionen blev betinget af, at bygherren indbetalte til kommunens p-fond.



De 75 pladser skulle ifølge Roskilde Kommune fordele sig med 25 på terræn (inklusiv fem delebiler og tre handicap-pladser) og 50 p-pladser i kælder. Alle disse pladser er anlagt.



For midlerne fra p-fonden har kommunen anlagt 36 p-pladser på vejen syd og vest for Tinghuset – umiddelbart i forlængelse af Slagteristræde.



Bygherren indbetalte 3,1 million kroner til p-fonden, da de fik dispensationen. Det har kostet knapt otte millioner kroner at anlægge de nye p-pladser rundt om arresten.



Der er i alt 190 boliger i den nye bydel. Boligselskabet Sjælland har, 110 og Heimstaden har 80.



Det koster i øvrigt 600 kroner at købe en p-licens til bymidten eller 500 kroner for beboerne at købe en plads i p-kælderen, hvor der p.t. er ventetid på en p-plads.

- Da jeg flyttede ind, gik det hurtigt op for mig, at der slet ingen muligheder er for parkering. Der er bygget en p-kælder med plads til 50 biler, men det er alt, alt for lidt, og jeg kan bare skrive mig på venteliste og så håbe. Nu er der gået mere end otte måneder. Kommunen henviser til, at jeg kan være en del af delebilsordningen, men den er dyr og besværlig, og i øvrigt vil de så have, at jeg skifter min elbil ud med en benzin-delebil. Er det meningen? spørger hun.

Rent lotteri Alle der har været en tur gennem kvarteret ved aftentid ved, at der holder biler på alle tænkelige ledige arealer, fx cykelstien hen forbi arresten.

Kirsten Krogh Petersen viser rundt sammen med Hanne Sommer Andersen, som også bor i kvarteret i en af Boligselskabet Sjællands lejligheder.

- Det er et lotteri, hvor man finder en p-plads, og det værste var, at jeg og alle jeg har talt med, som bor i BOSJs dele af byggeriet intet har fået at vide om p-forholdene, da vi sagde ja til lejlighederne. Jeg tænker, at de godt ved, at det vil blive et problem at leje ud, hvis folk ved, hvor håbløst det er at have bil her. Men hvis ikke der bliver gjort opmærksom på problemet og gjort noget ved det, så ender et rigtig lækkert kvarter med at blive et sted med gennemtræk af folk, og dem, som smutter først, er jo dem med ressourcer, de borgere, som kan betale mest i skat, siger Hanne Sommer Andersen.

»Det er håbløst« Nede på gaden møder vi rent tilfældigt en af kvarteret ældre kvindelige beboere. Hun har gæster og fortæller straks til de to kvinder, at det er et helvede, og nu må hun igen ned og stille p-skive for at undgå bøder.

Lidt længere henne ad gaden stopper en tredje beboer de to kvinder, hun vil også tale parkering med dem.

- Bare skriv det er håbløst, for det er sandheden, råber hun efter os, da hun går.

Vi står og ser på de nye p-pladser, som er anlagt rundt om den gamle arrest.

- Hvis lokalplanen skal overholdes, og vi som beboere skal have adgang til 106 p-pladser, så ligger de her. Så burde de 36 nye p-pladser rundt om arresten være vores, ikke til deling med nogen, men kommunen har gjort i nælderne, og de vil ikke opfylde deres egen lokalplan. Ved at skulle dele inden for p-zonen har vi igen ingen garantier. De pladser kan andre beboere i p-zonen jo have lige så stor glæde af, siger Kirsten Krogh Petersen.

Skaber meget drama De to beboere undrer sig også over kommunens måde at anlægge p-pladser på.

- Der er lavet flere flotte bede for at dele striben af p-pladser op. Men der kunne jo have holdt en bil mere hvert sted, og i den ene ende er der ved at blive lagt brosten på en stribe, hvor der formentlig kunne være lavet yderligere otte p-pladser. Det løser ikke vores problem, for der mangler 100 p-pladser i området, hvis det skal batte, men man kunne have afhjulpet problemet yderligere ved at tænke sig om, siger Hanne Sommer Andersen, som med jævne mellemrum parkerer helt nede i Rådmandshaven.

De to kvinder har også kig på den faldeværdige bygning lige på den anden side af Køgevej, ved Føtex. Her kunne der laves flere p-pladser, og også omme ved remissen kunne de se p-pladser anlagt.

- Indtil nu kan vi bare høre på alle i kvarteret, at de er kede af, at parkeringen er så stort et emne, og det skaber så meget drama. Så vi håber på, at vores politikere kan se fornuften og får løst det her, inden de smadrer et ellers dejligt kvarter, siger Kirsten Krogh Petersen.