Beboere evakueret efter brand i lejlighed

Fordi man var bange for, at branden kunne sprede sig til resten af ejendommen via tagkonstruktionen, valgte man altså at evakuere i alt tre opgange. Alle personer kom sikkert ud, og brandvæsenet fik hurtigt kontrol over ilden. Det krævede dog, at man spærrede den østlige del af Vestergade for at sikre brandmændene. To lejligheder udbrændte, og to andre fik sod, røg og vandskader.